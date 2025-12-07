عارف: سياسة ايران الخارجية تقوم على الشراكة مع دول الجوار والمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف عارف، خلال اجتماع حول أفغانستان اليوم الاحد، أنّ "ارادة الهيئة الحاكمة في أفغانستان لتطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح"؛ مشيراً إلى أنّ "حجم التجارة مع هذا البلد خلال العام الماضي، إلى جانب الرسائل المتبادلة بين الجانبين، يعكس مقاربة جديدة لدى كابول من اجل تعميق التعاون مع طهران".

وتابع نائب رئيس الجمهورية الاول : إنّ تطوير العلاقات الشاملة يمكن أن يساعد في إزالة العقبات وابرام تفاهمات جديدة بين البلدين.

وفيما شدد على أهمية تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، دعا عارف إلى "اعتماد ستراتيجية دعم وتنمية القطاع الخاص في جميع مجالات التعاون والتجارة بما يضمن المصالح بعيدة المدى، مع الحفاظ على جودة السلع والمنتجات الإيرانية المصدّرة دون أن يطرأ عليها تراجع مع مرور الوقت".

واكد على وزارة الداخلية بضرورة إعداد برنامج شامل للتعامل مع المهاجرين الأفغان، ولا سيما المستثمرين منهم، كما دعا إلى الإسراع في إعداد البرنامج الشامل لتطوير التعاون بين إيران وأفغانستان من خلال اللجنة المشتركة للتعاون بوزارة الخارجية.

وأشار عارف إلى أنّ الجمهورية الإسلامية لطالما تبنّت سياسة استقبال اللاجئين الأفغان؛ لافتا الى أنّ التطورات (الايجابية) الأخيرة تُظهر بأنّ الظروف باتت مهيّأة لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وأنّ الاستعداد لدى المسؤولين الأفغان، سواء في القطاعين الحكومي أو غير الحكومي، قد ازداد فيما تمّت معالجة عدد من العقبات والمشكلات السابقة.