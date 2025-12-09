عارف: نكث العهود هو من دأب أمريكا.. إذا اختبر العدو شعبنا مرة أخرى، فسيتلقى صفعة أقوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل اليوم العالمي لمتطوعي الهلال الأحمر، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد رضا عارف: سنخرج منتصرين من جميع المشاكل والاختلالات بالتوكل على الله.

وأضاف: لا ينظر موظف الهلال الأحمر إلى ساعته، ليلًا ونهارًا، ولا أيام العطل والأعياد، أي أنه لو لم تكن هذه الصفات من طبيعة الفرد، لما استطاع العمل في الهلال الاحمر.

وأشار الى عدوان الكيان الصهيوني وامريكا على ايران وقال: "أنهى الشعب العمل في اليوم الثاني من حرب الاثني عشر يومًا". وأضاف: "البسيج عنوانٌ للحركة التطوعية".

وأكد عارف: "نُدرك روح التطوع والبسيج في جميع أبناء أمتنا". وتابع: "منذ اليوم الثالث من حرب الاثني عشر يومًا فصاعدًا، أدرك العدو أنه ارتكب خطأً استراتيجيًا جديدًا، ولن يكون هذا الخطأ الأول أو الأخير".

وقال النائب الأول للرئيس الايراني: "اليوم، ازدادت جاهزيتنا لمواجهة أفعال الأعداء اللاإنسانية واللاأخلاقية مقارنةً بالماضي، ونحن أكثر استعدادًا".

وأضاف: نأمل ألا يختبر العدو شعبنا مرة أخرى، أو يختبره مرة أخرى، والذي سيتلقى صفعة أقوى بالتأكيد.

وتابع: "على الرغم من التقدم الذي أحرزناه في مفاوضاتنا مع أمريكا، إلا أن الحكومة الأمريكية، بنكثها الطبيعي والمتأصل في وعودها، فرضت علينا حربًا".

وأضاف: "لطالما كان الشعب حاضرًا في ساحة المعركة في بلدنا، جميع العسكريين وجميع المشاركين في الحرب، وجميع أبناء الشعب، خرجوا من هذه الحرب المفروضة منتصرين".

