عارف: إيران لا تضع حدودا لتطوير علاقاتها مع بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال لقائه مع أندريه كوزنيتسوف، وزير الصناعة في جمهورية بيلاروسيا ورئيس الجانب البيلاروسي في اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، إلى أن تطوير التعاون في مختلف المجالات يُعدّ إحدى استراتيجيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرًا للعلاقات السياسية الممتازة مع بيلاروسيا، وأضاف: "إن نجاح الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وبيلاروسيا يُمثل فرصةً سانحةً لتطوير علاقات شاملة".

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أن العلاقات الوثيقة بين إيران وبيلاروسيا في المحافل الدولية ومشاركتهما في مختلف المنظمات الإقليمية تستلزم مواصلة وتوسيع نطاق تعميق وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، وقال: "يجب رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي من خلال تعزيز لجنة التعاون المشتركة بين إيران وبيلاروسيا".

وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بيلاروسيا قد فتحت آفاقًا جديدة في تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى اجتماعه الثنائي مع رئيس وزراء بيلاروسيا على هامش قمة شنغهاي، ومؤكدًا أن الزيارات الرسمية والفعاليات، مثل عقد اجتماع لجنة التعاون المشتركة، تُسهم بشكل فعّال في تعزيز مستوى التعاون بين البلدين، لا سيما في القطاع الاقتصادي.

وشدد النائب الأول للرئيس على أن القطاع الخاص في البلدين قادر على لعب دور هام في زيادة حجم التبادل التجاري، وأن على الجانبين تشجيع الجهات الاقتصادية الخاصة على تعزيز العلاقات التجارية وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار عارف إلى تطوير العلاقات السياحية كأحد المجالات الأخرى لتعزيز التعاون بين البلدين، مضيفًا: "إن التعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي، ولا سيما في مجال التقنيات الناشئة، بالنظر إلى الإنجازات القيّمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقدرات بيلاروسيا، يُمكن أن يُوفّر أرضيةً للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف".

وأشار النائب الأول للرئيس إلى إقامة المعرض التجاري الدولي الرابع مع أوراسيا، وتابع: "إن إقامة هذا المعرض يُمكن أن يُسهم في التعريف بقدرات إيران وتوسيع نطاق التبادلات الاقتصادية بين دول أوراسيا".

وفي هذا الاجتماع، أكّد أندريه كوزنيتسوف، وزير الصناعة في جمهورية بيلاروسيا، على استعداد بيلاروسيا التام لتطوير العلاقات التجارية مع إيران في مختلف المجالات، مُشدّدًا على أن: "الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الإيرانية البيلاروسية المشتركة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلاله يُمكن أن تُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وفي إشارة إلى الإنتاج الصناعي المشترك بين البلدين، قال: "لقد وضعت بيلاروسيا هدفًا يتمثل في زيادة وتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ووصف وزير الصناعة في جمهورية بيلاروسيا إيران بأنها دولة صديقة وشقيقة، وأضاف: "خلال هذه الزيارة، حققنا النتائج المرجوة لتعزيز علاقاتنا. وفي هذا الصدد، يجب علينا تفعيل القطاعين الخاص وغير الحكومي أكثر من أي وقت مضى. وقد أظهر النجاح الباهر الذي حققه انعقاد لجنة التعاون المشتركة قدرتنا على توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين".

/انتهى/