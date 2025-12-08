مقتل 9 أشخاص بانفجار قرب سجن في الإكوادور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع على بُعد مبنى واحد من السجن في مدينة ماشالا، عاصمة مقاطعة إيل أورو جنوبي البلاد، وذلك وفقًا لمصادر رسمية.

وأوضحت شبكة إكوافيسا أنه "عُثر على الجثث في الطابق الأول من السجن"، مشيرةً إلى أن الانفجار "كان يهدف إلى تضليل ضباط الشرطة الذين اقتربوا من المنطقة للتحقيق"، فيما ذكرت التقارير أن الوفيات ناجمة عن الاختناق.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من وقوع مجزرتين في السجن نفسه بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أسفرتا عن مقتل 32 سجينًا وإصابة 33 آخرين، إضافة إلى ضابطي شرطة.

/انتهى/