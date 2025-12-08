وزير الخارجية الفنزويلي: التعاون مع ايران أتاحت لنا المضي قدمًا معًا نحو بناء عالم متعدد الأقطاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو بموقف إيران الداعم، ونشر رسالة على قناته على تيليجرام.

وكتب في رسالته: "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نتقدم بأحرّ التحيات للبيان الصادر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لحق فنزويلا، كدولة مستقلة ومدافعة عن ميثاق الأمم المتحدة، في حماية سلامها وسيادتها من التهديدات الخارجية غير المبررة".

وأضاف بينتو: "نؤكد مجددًا على روابط التضامن والتعاون القائمة على الاحترام المتبادل لشعب إيران وحكومتها العظيمة، وهي الروابط التي أتاحت لنا المضي قدمًا معًا نحو بناء عالم متعدد الأقطاب".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الأحد، بشأن تزايد الضغوط العسكرية الأمريكية على فنزويلا، مؤكدًا أن "إيران، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، تتمسك بالحق الأصيل لجميع الحكومات في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو عدوان خارجي".

وأضاف: "لقد أعلنا مرارًا وتكرارًا تضامننا مع فنزويلا، لأن ما يحدث في هذه المنطقة هو عمل قائم على القوة ومثال واضح على التسلط على المستوى الدولي، ولا مبرر ولا مبرر للتهديد واللجوء إلى القوة ضد هذا البلد".

وأضاف: "على مختلف المستويات الدولية ومتعددة الأطراف، تتعاون إيران مع فنزويلا والصين وروسيا. فنزويلا من الدول الرائدة في حركة عدم الانحياز وعضو في مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة في نيويورك، كما نتعاون وننسق مع هذا البلد في منظمات دولية أخرى".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "ما يحدث ضد فنزويلا، إن لم يُقابل بمقاومة دولية شاملة، قد يكون حجر الزاوية لانتهاك جديد للقانون على المستوى العالمي. لذلك، من واجب جميع الحكومات اتخاذ موقف ضد انتهاك مبادئ وقواعد الأمم المتحدة".

/انتهى/