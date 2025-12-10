مادورو: أسواق الصين والهند وروسيا وإيران باتت مفتوحة أمام فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على نجاح حكومته في كسر العزلة الاقتصادية التي حاولت الولايات المتحدة فرضها على كاراكاس، عبر توسيع الشراكات التجارية والاقتصادية مع مجموعة من الدول الصاعدة. وأعلن مادورو أن “أسواق الصين والهند وروسيا وإيران باتت مفتوحة أمام فنزويلا بصورة غير مسبوقة”، لافتاً إلى وجود “اتفاقيات كبيرة واستراتيجية” مع هذه الدول، تشمل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار المشترك.

وأوضح مادورو أن بلاده “تعيش معجزة اقتصادية حقيقية”، رغم سنوات الحصار والعقوبات، مؤكداً أن القطاع الصناعي الفنزويلي يحقق “نسبة نمو تبلغ 8%؜”، وهو ما اعتبره دليلاً على قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والانطلاق مجدداً اعتماداً على شراكات بديلة وخطط إنتاج محلية واسعة.

وتُعدّ الصين وروسيا من بين أبرز الداعمين السياسيين والاقتصاديين لفنزويلا في مجلس الأمن والمحافل الدولية، فيما توسّعت خلال السنوات الأخيرة الشراكة مع إيران في مجالات النفط والطاقة والبتروكيماويات، إضافة إلى تعاون دفاعي وتقني. كما برزت الهند باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً، خصوصاً في قطاعي النفط والدواء.

وترى كاراكاس أن هذه الشراكات الاستراتيجية تُسهم في تعزيز ما يسميه مادورو بـ“عالم متعدّد الأقطاب”، في مواجهة السياسات الأميركية التي تفرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الفنزويلي منذ العام 2017.

وفي سياق متصل، وجّه مادورو تحيّة للمتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة النرويجية أوسلو، حيث رفع المحتجون شعارات مناهضة للحروب وسياسات التدخل، من بينها “لا لتلطيخ نوبل بالدماء ولا للحرب من أجل النفط”.

واعتبر الرئيس الفنزويلي أن هذه التحركات “تعكس وعياً شعبياً متزايداً بحقيقة الحروب التي تشعلها الولايات المتحدة بهدف السيطرة على الموارد”.

