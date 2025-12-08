رغم الرسوم الجمركية.. فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار لأول مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من شهر كانون الثاني/يناير إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، بلغ فائض الصين التجاري بالدولار الأميركي 1.076 تريليون دولار أميركي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين عن إدارة الجمارك الصينية، والتي تغطي السلع دون الخدمات.

يأتي هذا الفائض القياسي في أعقاب تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، اللتين اتفقتا على هدنة لمدة عام في تشرين أول/أكتوبر.

وقد أثارت الفجوة الكبيرة بين صادرات الصين ووارداتها انتقادات من شركائها التجاريين، إذ أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اختلالات "لا تُطاق" خلال زيارته للبلاد الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وذلك عقب انخفاض غير متوقع في تشرين أول/أكتوبر لأول مرة منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" في نيسان/أبريل.

وارتفعت الواردات بنسبة 1.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، ما أدى إلى فائض قدره 112 مليار دولار خلال الشهر.

وقد شهدت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، وانخفضت بنسبة 29% الشهر الماضي على أساس سنوي، إلا أن الشحنات إلى مناطق أخرى، وخصوصاً جنوب شرق آسيا، شهدت نمواً سريعاً.

ويعتقد الاقتصاديون أن بعض هذه الشحنات إلى جنوب شرق آسيا، والتي زادت بنسبة 8% الشهر الماضي، تُشحن لاحقًا إلى الولايات المتحدة.

وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في الشؤون الآسيوية في بنك UBP: "أعتقد أن جوهر المسألة هو أن الولايات المتحدة لم تفرض قيوداً على عمليات شحن البضائع عبر دول ثالثة".

/انتهى/