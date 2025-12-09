روسيا تحذر من عسكرة القطب الشمالي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وكالة تاس، أعلن الأدميرال ألكسندر مويسييف، القائد العام للبحرية الروسية، في اجتماع محلي: "تعزز الدول الغربية وجودها العسكري في منطقة القطب الشمالي، وكثفت جهودها لعرقلة الأنشطة الاقتصادية الروسية في المنطقة".

وأشار إلى تزايد احتمالات صدام روسيا مع الدول الغربية في منطقة القطب الشمالي، وقال: "اشتدت المنافسة بين مختلف الدول على الوصول إلى موارد المحيط المتجمد الشمالي، والسيطرة على الاتصالات البحرية والجوية الحيوية في هذه المنطقة".

ودعا المسؤول الروسي الدول الغربية إلى الاعتراف بسيادة روسيا على طريق البحر الشمالي، وأضاف: "إنّ الصيغ الجديدة لاستراتيجيات دول حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي موجهة ضد روسيا".

وأعلن مويسييف عسكرة القطب الشمالي، باعتبارها عقيدة الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والمملكة المتحدة والنرويج وفرنسا في هذه المنطقة.

