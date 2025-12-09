الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات جوية على مناطق جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الأهداف تشمل مجمعًا للتدريب تابعًا لقوة “الرضوان”، إضافة إلى مبانٍ عسكرية ومقارّ ميدانية وموقع لإطلاق الصواريخ يديرها حزب الله.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات استهدفت منطقة جبل صافي ومنطقة إقليم التفاح جنوبيّ لبنان، مشيرة إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت وادي عزة بين قضائي النبطية وصيدا.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن تنفيذ ثماني غارات على الأقل في سلسلة الهجمات الجارية على مواقع في جنوبيّ لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات استهدفت إقليم التفاح، مبينة أن الأجواء اللبنانية الجنوبية تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي الذي شن غارات وهمية عبر اختراق حاجز الصوت.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات نُفذت بقيادة قيادة المنطقة الشمالية وبواسطة سلاح الجو، واستهدف “مجمّع تدريب وتأهيل” تقول إسرائيل إنه استخدم لإجراء تدريبات وإعداد عناصر لـ”عمليات ضد قوات الاحتلال”.

كما قال جيش الاحتلال إنه استهدف “مبان عسكرية” و”موقع إطلاق” ادعى أنها شكّلت “تهديدًا” على إسرائيل. واعتبر البيان أن ما يصفه بـ”التدريبات” يشكّل “انتهاكًا للتفاهمات” بين الجانبين، متوعدًا بمواصلة العمل “لإزالة التهديد”.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي تصاعد إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، مخلفًا أكثر من 4 آلاف شهيد وأكثر من 17 ألف جريح.

