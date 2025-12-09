عراقجي يؤكد على تعزيز التعاون بين ايران وأرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الجديد للجمهورية الإسلامية لدى أرمينيا، السيد خليل شيرغلامي، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، شرح السفير خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ويريفان في إطار سياسة حسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات.

وتمنى وزير الخارجية التوفيق لسفير بلادنا في يريفان، ووصف العلاقات بين إيران وأرمينيا بأنها علاقات تاريخية وثيقة ومتينة، وأكد على ضرورة تعزيز التفاعل والتعاون بين إيران وأرمينيا في المجالات الثقافية والجيوسياسية والاقتصادية وغيرها.