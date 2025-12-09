  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٨:١١ م

عراقجي يؤكد على تعزيز التعاون بين ايران وأرمينيا

عراقجي يؤكد على تعزيز التعاون بين ايران وأرمينيا

التقى السفير الجديد للجمهورية الإسلامية لدى أرمينيا، السيد عباس عراقجي، قبل توجهه إلى مكان عمله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الجديد للجمهورية الإسلامية لدى أرمينيا، السيد خليل شيرغلامي، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، شرح السفير خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ويريفان في إطار سياسة حسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات.

وتمنى وزير الخارجية التوفيق لسفير بلادنا في يريفان، ووصف العلاقات بين إيران وأرمينيا بأنها علاقات تاريخية وثيقة ومتينة، وأكد على ضرورة تعزيز التفاعل والتعاون بين إيران وأرمينيا في المجالات الثقافية والجيوسياسية والاقتصادية وغيرها.

رمز الخبر 1965954

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات