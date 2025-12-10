مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي وزير خارجية طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وحيد جلال زاده، معاون الشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في وزارة الخارجية الإيرانية، الذي يزور مدينة دوشنبه للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة بين إيران وطاجيكستان، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، مع سراج الدين مهرالدين، وزير الخارجية في طاجيكستان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات التعاون القنصلي والبرلماني بين البلدين.

وقد عُقدت الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة بين إيران وطاجيكستان في مايو 2024 في العاصمة طهران، برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني السابق علي رضا بيكدلي، حيث ناقش الطرفان قضايا التعاون القنصلي الثنائي بهدف تيسير وتعزيز التعاون في هذا المجال.

