انعقاد الاجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بالتعاون الإقليمي بين إيران وروسيا في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس الاجتماع كلٌ من مهدي دوستي، نائب وزير التنسيق والتنمية الإقليمية بوزارة الداخلية، وفلاديمير إليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية بالاتحاد الروسي.

وأشار رئيس الجانب الإيراني في مجموعة العمل، إلى السياسة المبدئية التي تنتهجها جمهورية إيران الإسلامية في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المحافظات الحدودية والدول المجاورة، وتحديدًا بين المحافظات الشمالية الإيرانية ونظيراتها في الاتحاد الروسي، واقترح إنشاء أمانة عامة دائمة لهذه المجموعة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

كما أكد دوستي على ضرورة إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار إلى التحديات في العلاقات النقدية والمصرفية والقانونية والمعيارية باعتبارها عقباتٍ هامة أمام تطوير التعاون بين البلدين، وشرح وضع العلاقات في قطاعاتٍ كالنقل والزراعة، مؤكدًا على سياسة إيران في توسيع التعاون طويل الأمد والمستدام مع روسيا الاتحادية.

كما لفت إليتشيف، مُضيف الاجتماع ورئيس الجانب الروسي في فريق العمل، إلى نمو قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ورحّب باقتراح إنشاء أمانة عامة دائمة لفريق العمل، وأكد أن دعم المبادرات بين محافظات ومناطق إيران وروسيا سيكون خطوةً فعّالة في تنفيذ سياسات قادة البلدين.

وأشار جلالي، السفير الإيراني لدى روسيا، إلى توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين كخطوةٍ هامة في التطوير الشامل للعلاقات الإيرانية الروسية، وشدد على أهمية التعاون الإقليمي في برامج السفارة الإيرانية.

وأعلن عن استعداد السفارة الإيرانية في موسكو لمتابعة تنفيذ جميع اتفاقيات فريق العمل.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش ممثلون رفيعو المستوى من بعض المحافظات الشمالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومناطق مختلفة من الاتحاد الروسي استراتيجيات توسيع العلاقات التجارية، مع توضيح المزايا والإمكانيات الاقتصادية لمحافظاتهم.

