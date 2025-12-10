إيران وبيلاروسيا تتفقان على التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس أندريه كوزيتسوف، وزير الصناعة في جمهورية بيلاروسيا، وفداً التقى فيه فرزانة صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأجرى معها محادثات.

وأشارت صادق، في معرض حديثها عن نجاح انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا، برئاسة الوزير الصناعة والتجارة، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد لتطوير التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية مع جمهورية بيلاروسيا.

وفي معرض حديثها عن إمكانيات التعاون في مجال النقل بين البلدين، صرحت بأن إيران مستعدة لتخصيص مناطق في الموانئ الجنوبية وميناء أبرين الجاف لبيلاروسيا.

استهلّ وزير الطرق والتنمية الحضرية حديثه بالإشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي سكك حديد البلدين، وتحديد الفرع الشرقي للممرّ من إنتشبرون وسرخس لنقل البضائع بالسكك الحديدية، وإنشاء حركة نقل منتظمة لنقل صادرات البضائع من بيلاروسيا إلى إيران، وأعرب عن استعداده لنقل البضائع السائبة والحاويات العابرة عبر إيران في أقصر وقت ممكن وبسعر تنافسي.

وفيما يتعلق بإعداد مذكرة تفاهم بشأن النقل متعدد الوسائط بين منظمة الموانئ والملاحة البحرية ووزارة النقل البيلاروسية، أعربت صادق عن أمله في توقيعها خلال الزيارة المرتقبة لوزير النقل البيلاروسي إلى إيران.

وأعلنت أن حصة الأسطول الإيراني في حركة النقل البري خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية بلغت 1059 مركبة، بينما بلغت حصة الأسطول البيلاروسي 123 مركبة، وقال: "نحن على استعداد لزيادة حركة الأسطول البيلاروسي".

صرحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية قائلاً: "خلال هذا العام، تم تبادل 1500 تصريح مرور ثنائي و250 تصريح مرور من طرف ثالث بين البلدين. وبطبيعة الحال، مع تعديل اتفاقية النقل البري الدولي في نوفمبر، تم إلغاء نظام تصاريح المرور بين البلدين، وقد أبلغنا بذلك جميع المنافذ الحدودية، ونتوقع إبلاغ المنافذ الحدودية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا بهذا الإلغاء، لكي تتمكن أساطيل البلدين من التنقل فيما بينها بسلاسة."

وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم بشأن النقل الجوي بين البلدين، قالت صادق: "وفقًا لهذه المذكرة، يجب تسيير أربع رحلات جوية أسبوعيًا بين إيران وبيلاروسيا، ونحن على استعداد لتسيير رحلات مباشرة بهدف دعم التجارة بين البلدين."

وأضافت: "لا توجد أي عوائق أمام حركة الأسطول البيلاروسي في إيران. في قطاع السكك الحديدية، من المتوقع أيضاً، نظراً لأمن خطوط السكك الحديدية الإيرانية، الذي أدى إلى زيادة حركة البضائع من الصين وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان وغيرها، أن تستمر عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية من بيلاروسيا كالمعتاد، بل وتتوسع.

كما أعلن الجانب البيلاروسي خلال هذا الاجتماع موافقته على مقترحات وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أن الهدف من حضور هذا الاجتماع هو إيجاد حلول لإزالة العقبات وتطوير أنشطة النقل بين البلدين.

