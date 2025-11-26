مادورو: ممتنون لحلفائنا، بمن فيهم إيران الصامدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لوكالة أنباء AVN الفنزويلية، وصف مادورو، خلال حملة "المقاومة الوطنية" ضد التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي ألقى كلمة أمام آلاف من أنصاره ومسؤولي الجيش والحزب، الفشل بأنه "محظور" وأكد أنه لا يوجد عذر للتراخي في المحاولة.

ردًا على التهديدات الأمريكية، دعا نيكولاس مادورو جميع الفنزويليين إلى التعبئة الكاملة للدفاع عن "وجود الجمهورية".

وفي جزء من خطابه، قال: "نحن ممتنون لحلفائنا - كوبا الشقيقة، وإيران الصامدة، وروسيا القوية، والصين المسالمة". لقد صمدوا في وجه العقوبات ولم يتخلوا عنا. لكن النصر النهائي بيد الشعب الفنزويلي. لقد فزنا في الانتخابات، وحافظنا على الثورة، والآن حان وقت الدفاع عنها بكل قوتنا.

وأضاف مادورو: "أقول لروبيو وترامب: دعوا فنزويلا وشأنها! نحن مستعدون - بأسلحتنا، بإيماننا، بحبنا للوطن. إن تجرأتم، فاقبلوا، لكن اعلموا أن أي معتدٍ سيواجه نيران شعبنا".

