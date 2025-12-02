  1. الدولية
٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١١:١١ ص

مادورو: لدينا 200 ألف عسكري جاهزين للقتال دفاعاً عن سيادة فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فجر اليوم الثلاثاء، إن الفنزويليين يستعدون للدفاع عن أرضهم وسيادتهم وكرامتهم، "ليضمنوا للأجيال القادمة أنهم سيحظون بوطن حر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف مادورو: "نحن لا نتدخل في شؤون أحد في هذا العالم، فليمتنعوا عن التدخل في شؤون فنزويلا".

كما أشار الرئيس الفنزويلي إلى أنّ كراكاس لديها هيكل محترف وأخلاقي مؤلف من أكثر من 200 ألف عسكري جاهزين للقتال من أجل الأمن والسلام وسيادة البلاد.

وأكّد مادورو أيضاً أنّ بلاده تريد السلام مع السيادة والمساواة والحرية، ولا تريد "سلام العبيد".

وقبل أيّام، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها سيُغلَق بالكامل.

إذّاك، أشارت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إلى أنّ كراكاس "قامت بتفعيل جميع الآليات المتعددة الأطراف المتوافقة مع القانون الدولي من أجل وقف هذا الإجراء غير القانوني"، مؤكّدةً أنّ "فنزويلا ستنتصر دائماً".

