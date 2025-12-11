كوبا: التحرك الأمريكي ضد فنزويلا قرصنة محضة

و أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز: "ندين بشدة العمل الشنيع للقرصنة والاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية".

وأضاف: "ندين بشدة تصعيد الحكومة الأمريكية لضغوطها على فنزويلا. إن القرصنة الأمريكية تتنافى مع قواعد التجارة الحرة وحرية حركة السفن، وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

كما أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية العملية الأمريكية الأخيرة للاستيلاء على ناقلة نفط في البحر الكاريبي، واصفةً إياها بالقرصنة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا السلوك الأمريكي كوسيلة ضغط.

وكانت وكالة بلومبيرغ للأنباء قد أعلنت مساء الأربعاء أن القوات الأمريكية استولت على ناقلة نفط بذريعة خضوعها للعقوبات.

