نائب القائد العام للجيش الايراني: لم نلجأ قط إلى أسلحة لاانسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد حسين دادرس، يوم الخميس ، على هامش المؤتمر الوطني الثاني للتقنيات الناشئة في المجال الدفاعي، مشيرًا إلى دور التكنولوجيا في تعزيز قدرة إيران الإسلامية على ردع الأعداء: "إن ذكاء الإيرانيين وقدراتهم وإبداعهم على مستوى يؤهلهم لإنجاز مهام صعبة في العالم، فضلاً عن تبوّء مناصب أكاديمية مرموقة. ويمكن لذكاء الإيرانيين وإيمانهم أن يحلّا مشاكل البلاد".

وأضاف أن ما تعرض له بلدنا مؤخرًا من عدوان العدو كان مريرًا، لكنه عرّفنا باحتياجاتنا المستقبلية، قائلاً: "باستخدام معايير ومؤشرات دقيقة، تمكّنا من تحديد احتياجات البلاد المستقبلية، ووضعنا قاعدة بيانات للاحتياجات. واليوم، نسعى جاهدين لتلبية هذه الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى، بالاعتماد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واليوم، إذا كنا قد احتجنا إلى معدات، فقد تمكّنا من الوصول إليها بفضل إمكانياتنا".

وأشار نائب القائد العام للجيش إلى أن الأخلاق تستند إلى مبادئنا الدينية، قائلاً: قد تستند أخلاق دولة أخرى إلى تعاليمها القائمة على القوة ، لكن في إيران الإسلامية، معيارنا وأساسنا هو الأخلاق الدينية. وعلى هذا الأساس، لم نلجأ قط إلى أسلحة لاانسانية.

وأكد العميد دادرس: إن لقائد الثورة الاسلامية رأياً وبياناً واضحين بشأن أسلحة الدمار الشامل. إن التزامنا الاخلاقي ، رغم أنه يقيدنا في بعض المجالات، إلا أنه يولد فينا شغفاً لحماية مجتمعنا وشعبنا الحبيب.

وأكد أن تلبية احتياجات إيران الإسلامية تتم بالاعتماد على القدرات المحلية، مذكراً: إن مواكبة أحدث المعارف والوعي بقدرات العدو والتهديدات القائمة يمكن أن يؤدي إلى التفوق في الحرب. وفي إيران الإسلامية، إضافة إلى هذا الأمر المهم، نسعى إلى تنظيم قدراتنا للقضاء على التهديدات، وقد حققنا اليوم ما كنا نصبو إليه.