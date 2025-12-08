  1. إيران
  2. الثقافة
٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٤ ص

السفارة الإيرانية تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري بأنقرة + صور

السفارة الإيرانية تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري بأنقرة + صور

 أُقيم البازار الدبلوماسي الخيري لجمعية تضامن زوجات الأتراك التابعة لوزارة الخارجية التركية بمشاركة فاعلة من أكثر من 50 سفارة مقيمة في أنقرة، بما في ذلك سفارة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في السنوات السابقة، حضورٌ بارز في هذا البازار الدبلوماسي الخيري، حيث عرضت ثلاثة أقسام منفصلة للحرف اليدوية والمأكولات التقليدية والموسيقى الإيرانية الحية. وقد لاقت أجنحة بلادنا ترحيبًا واسعًا وتقديرًا من الزوار الأتراك والدبلوماسيين المقيمين في أنقرة.

وتأسست جمعية تضامن زوجات الدبلوماسيات التركية عام ١٩٨١، وتعمل رسميًا كمنظمة غير ربحية منذ عام ١٩٨٤. سيُخصص ربح هذا البازار الخيري لرعاية الأطفال الأيتام وبناء المدارس.

وعلى هامش هذا الحدث، زار نائبا وزير الخارجية التركي الجناح الإيراني، وتحدثا مع محمد حسن حبيب الله زاده، سفير بلادنا في أنقرة.

مشارکت سفارت ایران در بازارچه خیریه دیپلماتیک آنکارا + عکس

مشارکت سفارت ایران در بازارچه خیریه دیپلماتیک آنکارا + عکس

مشارکت سفارت ایران در بازارچه خیریه دیپلماتیک آنکارا + عکس

/انتهى/
رمز الخبر 1965873

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات