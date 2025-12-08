السفارة الإيرانية تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري بأنقرة + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كان لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في السنوات السابقة، حضورٌ بارز في هذا البازار الدبلوماسي الخيري، حيث عرضت ثلاثة أقسام منفصلة للحرف اليدوية والمأكولات التقليدية والموسيقى الإيرانية الحية. وقد لاقت أجنحة بلادنا ترحيبًا واسعًا وتقديرًا من الزوار الأتراك والدبلوماسيين المقيمين في أنقرة.

وتأسست جمعية تضامن زوجات الدبلوماسيات التركية عام ١٩٨١، وتعمل رسميًا كمنظمة غير ربحية منذ عام ١٩٨٤. سيُخصص ربح هذا البازار الخيري لرعاية الأطفال الأيتام وبناء المدارس.

وعلى هامش هذا الحدث، زار نائبا وزير الخارجية التركي الجناح الإيراني، وتحدثا مع محمد حسن حبيب الله زاده، سفير بلادنا في أنقرة.

