تأكيد إطلاق 3 أقمار صناعية إيرانية للقياس في الأيام الأولى من فصل الشتاء

أشار حسن سالاريه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، إلى خطط إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار، قائلاً: "تم تأجيل عمليات الإطلاق التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر إلى أوائل يناير بناءً على نتائج فنية".

وأضاف: "وفقًا للخطة الحالية، سيتم في أوائل يناير إطلاق ثلاثة أقمار صناعية في المدار في وقت واحد، وهي: بايا، وظفر، والنموذج الثاني من قمر كوثر الصناعي. جميعها أقمار قياس بدقة تصوير تصل إلى 15 مترًا".

وأضاف: "تم الإعلان عن هذا الإطلاق سابقًا، والآن تم تحديد موعده بدقة أكبر. مع ذلك، وكما هو الحال في أي عملية إطلاق فضائي، قد تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة، إلا أن الإطلاق في أوائل يناير مؤكد حاليًا".

ووصف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة بأنه أهم حدث قادم، وتابع حديثه عن مشاريع البنية التحتية قائلاً: "يخضع مركز سلماس الفضائي حاليًا للمرحلة النهائية من اختبارات الموقع، وبعد الانتهاء من هذه الاختبارات، سيبدأ تشغيله رسميًا". كما ستدخل قاعدة تشناران الفضائية قريباً مرحلة التشغيل، وقد بدأت بالفعل عملياتها النهائية.

