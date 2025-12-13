سوريا...إصابة 33 مواطناً بجروح جراء انفجار وقع خلال حفل زفاف في ريف درعا الغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد في تصريح لمراسل سانا، أن من بين المصابين أطفالاً، حيث وصل إلى مشفى درعا الوطني 19 إصابة، وإلى مشفى طفس الوطني6 إصابات، وإلى المركز الصحي في بلدة الشجرة 8 إصابات.

وأكد المحاميد أن مديرية صحة درعا تتابع جميع الحالات، وتعمل على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين، مبيناً أن الكوادر الطبية فعلت خطط الاستجابة السريعة وتم توزيع المصابين على أكثر من مركز لتجنب الضغط على مؤسسة واحدة.

وفي تصريح مماثل ذكر رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود، أن “مجهولين ألقوا قنبلتين يدويتين بشكل مباشر باتجاه مكان العرس، ما أدى إلى إصابة عدد من الحضور”، مؤكداً أن الإصابات تفاوتت بين خفيفة ومتوسطة، باستثناء إصابة وصفت بالخطيرة لتعرض صاحبها لبتر بالساق.

فيما ذكر مختار بلدة عابدين جمال الإبراهيم، أن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات تمركزت غربي قرية العارضة القريبة من المنطقة بعد حصول الانفجار، موضحاً أن الدورية لم تصل إلى مكان الحادث وأن وجودها اقتصر على موقع تمركزها المعتاد.

وقد باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها حول الانفجار الذي وقع في بلدة عابدين لتحديد طبيعته، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى كشف ملابساته وضمان محاسبة المتورطين، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي سلامة المواطنين.

