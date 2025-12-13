تحركات جديدة لجيش الإحتلال في ضواحي القنيطرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة سانا، برصد تحركات جديدة للكيان الصهيوني في جنوب سوريا.

وأعلنت مصادر سورية أن جنوداً إسرائيليين دخلوا اليوم منطقة صيد الحانوت في الضواحي الجنوبية للقنيطرة، برفقة عشر آليات عسكرية، وأقاموا حاجزاً أمنياً، كما قاموا بتفتيش المنازل.

وأشارت هذه المصادر إلى أن السكان اعترضوا على توزيع المساعدات الإسرائيلية بعد دخولها المنطقة.

كما أفادت مصادر سورية بدخول قوات الاحتلال قرية عين زيوان في الضواحي الجنوبية للقنيطرة، وأقامت حاجزاً أمنياً هناك.

يذكر أن الكيان الصهيوني يشن هجمات واسعة النطاق على سوريا منذ سقوط النظام السوري السابق، وقد قصف مؤخراً مناطق في دمشق بذريعة دعم الدروز.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، يواصل جيش الكيان احتلال مناطق قرب الجولان في محافظتي درعا والقنيطرة، متجاوزاً الخط العازل الفاصل بين هضبة الجولان المحتلة وسوريا.

