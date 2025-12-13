الأمم المتحدة تنتقد استمرار الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وأن 80% من المباني السكنية وغير السكنية في القطاع قد دُمرت أو تضررت بشدة.

وأضاف أن الهجمات المتواصلة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال تتسبب في استشهاد عدد كبير من المدنيين في المنطقة، وتلحق أضراراً جسيمة ببنيتها التحتية.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء هشاشة الوضع الأمني وأعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار. كما ذكر أن دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة لم يُحسّن من معيشة سكان القطاع.

وشدد غوتيريش على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي جرائم شنيعة أو انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي.

وفي إشارة إلى توسع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والهجمات العنيفة التي يشنها الصهاينة على سكان المنطقة، دعا إلى وضع حد لهذه التجاوزات.

