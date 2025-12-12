وزير خارجية لبنان: اسرائيل تحضر لتصعيد كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن "إسرائيل" تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري، وإن الرسائل التي وصلت إلى بيروت مؤخرا تؤكد استعداد تل أبيب لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.

وأضاف في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن الحكومة اللبنانية تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإحتلال يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.

وأوضح الوزير أن هذه الرسائل تزامنت مع إعلان تل أبيب عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.

/انتهى/