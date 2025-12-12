القنصل الإسرائيلي في نيويورك: أنقرة عدوتنا.. ولن يدخل أي جندي تركي إلى غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر أكونيس في تصريحاته أن "تركيا هي عدوة لإسرائيل"، مشيراً إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي"اتّهم فيها إسرائيل بالتصرّف مثل هتلر وارتكاب إبادة في غزة" بحسب تعبيره، زاعماً أن إردوغان "يشجّع الإرهاب".

وفيما يتعلق بسوريا، أكد أكونيس أن "إسرائيل" تسعى إلى ترتيب أمني مع السوريين، قائلاً: "نريد ترتيباً أمنياً مع السوريين، وعلينا التركيز على هذا الترتيب الأمني".

كما أشار إلى تصريحات سابقة لوزير "الأمن" الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الذي قال "سنأكل الحمص في دمشق"، مضيفاً: "هذا ليس قريباً، ولن نأكل الحمص في دمشق بالتأكيد في السنوات القادمة".

كما لفت في تصريحاته إلى أن كيان الاحتلال يطلب من الوسطاء الأميركيين الذين يدفعون نحو هذا الترتيب الأمني بأن "تكون المنطقة بين دمشق وهضبة الجولان منزوعة السلاح"، و"عدم الاستمرار في ذبح إخوتنا الدروز كما ذبحوهم قبل شهرين"، وفق تعبيره.

