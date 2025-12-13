غوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل دعم العراق من خلال أطر تعاون جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "العهد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي".

واشار إلى ان "هذه الزيارة جاءت بمناسبة الإعلان عن انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بعد سنوات من الاضطلاع بمهامها في دعم العملية السياسية وتعزيز الاستقرار وتقديم المشورة والمساندة في مختلف المجالات".

وأكد الوزير خلال الاستقبال "تقدير حكومة جمهورية العراق للدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة وبعثة يونامي في دعم العراق خلال المراحل السابقة"، مشيراً إلى أن "إنهاء عمل البعثة يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار، ويجسد قدرة العراق على إدارة شؤونه الوطنية وتعزيز سيادته ومؤسساته الدستورية".

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "اعتزازه بالتعاون القائم مع العراق"، مؤكداً "استمرار دعم المنظمة الدولية للعراق من خلال أطر تعاون جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة، وبما يعزز التنمية المستدامة والشراكة الدولية".

/انتهى/