ألمانيا تعارض بشدة إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، أن وزارة الخارجية الألمانية أصدرت بياناً أكدت فيه معارضة برلين "بحزم" لقرار "إسرائيل" بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وشدد البيان على أن: بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويقوض حل الدولتين.

كما دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى وقف فوري لبناء المستوطنات، وأعلنت: "لا نقبل أي ضم رسمي أو فعلي للأراضي الفلسطينية".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "لن نعترف بأي تغيير في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 إلا بموافقة الطرفين".

ووافق مجلس الوزراء الصهيوني، يوم الجمعة، على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبراً هذا العمل العدواني والاحتلالي قانونياً.

وأفادت القناة 14 بأن مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإضفاء الطابع الرسمي على 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقرير، فإن بعض هذه المستوطنات جديدة تماماً، بينما البعض الآخر موجود وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، بما في ذلك مستوطنتي "غانيم" و"كاديم"، اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005 مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

