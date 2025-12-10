  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٥:٥٨ م

حماس: المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية في الضفة خطوة تهويدية جديدة لنهب الأرض

حماس: المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية في الضفة خطوة تهويدية جديدة لنهب الأرض

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في حكومة الاحتلال على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، تمثل خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية الهادفة لنهب الأرض وفرض السيطرة الكاملة على الضفة.

وافادت وكالة مهر للانباء ان الحركة قالت في تصريح صحفي إن القرار يشكل تصعيدًا خطيرًا وتحديًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويؤكد استمرار الاحتلال في سياسة الضم التدريجي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.

وحذّرت حماس من تداعيات التوسع الاستيطاني وما يرافقه من مصادرة للأراضي وتضييق على الفلسطينيين، خاصة المزارعين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بأرضه وحقوقه رغم محاولات الاحتلال فرض الوقائع بالقوة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لوقف الاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية، ومنع الاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

رمز الخبر 1965998

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات