حماس: المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية في الضفة خطوة تهويدية جديدة لنهب الأرض

وافادت وكالة مهر للانباء ان الحركة قالت في تصريح صحفي إن القرار يشكل تصعيدًا خطيرًا وتحديًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويؤكد استمرار الاحتلال في سياسة الضم التدريجي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.

وحذّرت حماس من تداعيات التوسع الاستيطاني وما يرافقه من مصادرة للأراضي وتضييق على الفلسطينيين، خاصة المزارعين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بأرضه وحقوقه رغم محاولات الاحتلال فرض الوقائع بالقوة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لوقف الاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية، ومنع الاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.