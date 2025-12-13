اجتماع تجاري بين إيران باكستان لايصال حجم التبادل التجاري الى 10 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا الاجتماع بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص للبلدين، وتسهيل عملية التجارة الثنائية.

وقد شهد لقاء أكبر عيسى زاده القنصل العام الإيراني في كراتشي مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية، بحثا وتبادلا للآراء حول توسيع التعاون التجاري بين البلدين وفرص الاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية، إضافة إلى التحديات القائمة في طريق تطوير العلاقات الاقتصادية.

وقد شارك عاطف إكرام شيخ رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI)، مع نواب الاتحاد وبحضور فاعل لممثلي القطاعات المختلفة للاتحاد، في مناقشات تتعلق بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع، نوقشت سبل زيادة حجم التبادلات التجارية بين إيران وباكستان، مع التأكيد على الجهود المستمرة لرفع حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار.

وركزت النقاشات في هذا الاجتماع بشكل رئيسي على الاستفادة من القدرات الكاملة للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمار المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والصناعية.

وشدد الحضور على ضرورة الدعم المستمر لرواد الأعمال، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين إيران وباكستان.

وأظهرت الغرف التجارية، باعتبارها مؤسسات فاعلة ومؤثرة في تطوير العلاقات الاقتصادية، دورها المحوري في تحقيق الأهداف المشتركة، وأعلنت عن استعدادها الكامل لمتابعة المشاريع المشتركة.

كما تابع رئيس وعدد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة في محافظة قزوين الايرانية، والذين سافروا إلى كراتشي الباكستانية لإقامة معرض لعرض القدرات الإنتاجية والتجارية والتصديرية للغرفة، اللقاء والتقوا بنائب الرئيس وأعضاء الاتحاد.

وبحث أعضاء الوفد وممثلو القطاع الخاص من البلدين التحديات القائمة، وأكدوا على ضرورة تشكيل لجنة تجارية لتحقيق توسيع التجارة والاستثمارات المشتركة في مجالات حيوية مثل الزراعة والبتروكيماويات والغاز المسال والطاقة.

وكان تبادل الوفود والتعاون الثنائي بين غرف التجارة في البلدين، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز علاقات القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات، من المحاور الرئيسية للحوار.

وشكّل التأكيد على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية والباكستانية نقطة قوة في هذا الاجتماع، حيث أكد الحضور على ضرورة استمرار هذه العلاقات، وتم بحث الخطط التنفيذية لتحقيق الأهداف المشتركة.