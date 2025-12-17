  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٧‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٢:٠٤ م

باكستان تؤكد التزامها الراسخ بتوسيع التعاون مع إيران

 أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني التزام بلاده بتوسيع التعاون الشامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اليوم في إسلام آباد اجتماع خاص حول العلاقات الإيرانية الباكستانية برئاسة السيناتور محمد إسحاق دار.

وناقش الاجتماع التعاون الثنائي القائم في مختلف المجالات، واستعراض وتحديد سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران.

وقال السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إن بلاده ملتزمة التزامًا راسخًا بتوسيع التعاون مع إيران في مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية.

وحضر اجتماع اليوم وزير البترول الباكستاني، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء، وكبار المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية، وهيئة الإيرادات الوطنية الباكستانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1966290

