الحية: مقاومة شعبنا ما زالت حيّة وقيادتها صمدت أمام آلة القتل والعدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحية خلل كلمة له في الذكرى الـ 38 لانطلاقة حركة حماس إن : "من أولوياتنا دخول المرحلة الثانية من أجل الانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار بغزة"، مضيفاً: "متمسكون بالاتفاق ونؤكد موقفنا الرافض لكل مظاهر الوصاية والانتداب على شعبنا".

وتابع الحية: "رغم ما بذلناه من جهود مع الوسطاء نقول إن أهل غزة تعرضوا للأذى كما لم يتعرض غيرهم له، داعياً، الوسطاء خصوصا الإدارة الأمريكية لضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق.

وقال إن: "حقوقنا الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق شعبنا في المقاومة بأشكالها كافة هي حقوق مشروعة، ومن أولوياتنا تفعيل الطاقات الإعلامية لمواصلة فضح جرائم الاحتلال".

وشدد على أن قضية الأسرى في سجون العدو أولوية لدى الحركة، لافتاً إلى أن مهمة القوات الدولية يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة.

أكد رئيس حركة حماس في غزة، أن مقاومة الشعب الفلسطيني ما زالت حية وقيادتها صمدت أمام آلة القتل والعدوان وأكدت لجموع الأمة وأنصار القضية الفلسطينية أن العدو يمكن هزيمته وأن تحرير فلسطين ممكن إذا استند للتخطيط الدقيق والعمل الموحد.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يمر بأيام صعبة ومعاناة قاسية نتيجة العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين وأصحاب البيوت المهدمة يعيشون في العراء في ظل البرد القارس والسيول الجارفة، مضيفاً: "أهلنا في الضفة يتعرضون لحملة إرهاب ممنهجة تتكامل فيها سياسات الاحتلال العسكرية مع اعتداءات المستوطنين".

وأكد أن العدو الصهيوني يسارع في فرض مشروع للاستيلاء على الأرض وترحيل أهلنا من بيوتهم

وأشار إلى أن الأهالي في الأرض المحتلة عام 48 يعانون الاحتلال والعنصرية ويتعرضون للقمع ومصادرة الأرض وهدم البيوت، مشدداً على أن المسجد الأقصى تستهدف هويته وقدسيته ويتعرض لمخاطر التهويد والتقسيم الزمني

وقال، إن القائد المجاهد رائد سعد الذي اغتالته القوات الصهيونية نذر حياته لدينه ووطنه وعاش مطاردا للاحتلال.

