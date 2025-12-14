حماس تؤكد اغتيال قائد بارز في كتائب القسام

مع تأكيدها استشهاد رائد سعد، اعتبرت حركة حماس جريمة الكيان الصهيوني باغتياله انتهاكًا صارخًا وخطيرًا، ودعت إلى تدخل فوري من الوسطاء وأطراف وقف إطلاق النار لإلزام الكيان المحتل بالوفاء بالتزاماته في الاتفاق.