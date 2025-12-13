  1. إيران
  2. المجتمع
١٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٢ ص

نقل أربعة إيرانيين مسجونين في سجون جورجيا إلى إيران

نقل أربعة إيرانيين مسجونين في سجون جورجيا إلى إيران

أعلن نائب وزير الشؤون الدولية وحقوق الإنسان بوزارة العدل، ورئيس لجنة نقل المدانين، عن نقل أربعة إيرانيين مسجونين في جورجيا إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عسكر جلاليان: "نظرًا لعدم وجود اتفاقية ملزمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية جورجيا بشأن تبادل السجناء، وبمتابعة من أمانة لجنة نقل المدانين بوزارة العدل، ومكتب تمثيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تبليسي، بالإضافة إلى إدارة الشؤون الدولية بالسلطة القضائية، تم نقل أربعة إيرانيين مسجونين في جورجيا إلى إيران".

وأضاف: "تم نقل هؤلاء الأفراد، الذين أُلقي القبض عليهم وحُكم عليهم بالسجن في جورجيا بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى إيران لقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1966072

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات