نقل أربعة إيرانيين مسجونين في سجون جورجيا إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عسكر جلاليان: "نظرًا لعدم وجود اتفاقية ملزمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية جورجيا بشأن تبادل السجناء، وبمتابعة من أمانة لجنة نقل المدانين بوزارة العدل، ومكتب تمثيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تبليسي، بالإضافة إلى إدارة الشؤون الدولية بالسلطة القضائية، تم نقل أربعة إيرانيين مسجونين في جورجيا إلى إيران".

وأضاف: "تم نقل هؤلاء الأفراد، الذين أُلقي القبض عليهم وحُكم عليهم بالسجن في جورجيا بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى إيران لقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم".

