حتى العام المقبل، الاستغناء عن استيراد البنزين تماماً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد عبد الرضا عابد، قائد مقر إنشاءات خاتم الأنبياء (ص)، صرّح في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 15 ديسمبر بأنه مع بدء تشغيل المرحلة الأولى من مصفاة "مهر" للخليج الفارسي العام المقبل، لن نعود بحاجة إلى استيراد البنزين. وقال: "في الماضي، استخدم أعداء البلاد البنزين سلاحًا لتهديد إيران، لكن مقر إنشاءات خاتم الأنبياء (ص) نجح في تحييد هذا التهديد من خلال إنشاء مصفاة نجمة الخليج الفارسي، التي تُعدّ أكبر مصفاة لمكثفات الغاز في العالم، وتنتج 45 مليون لتر من البنزين عالي الجودة يوميًا".

وأضاف: "سيتم قريباً افتتاح المراحل الأولى من مصفاة مهر في الخليج الفارسي، التي شُيّدت بالكامل بأيدي الشباب الإيراني. وستنتج هذه المصفاة 13 مليون لتر من البنزين يومياً، وستلعب دوراً هاماً في معالجة بعض اختلالات الطاقة في البلاد".

وصرح العميد عابد قائلاً: "اتخذت القيادة العامة أيضاً خطوات فعّالة في مجال إدارة أزمة المياه". وقد أسهم بناء 62 سداً بسعة تخزينية تبلغ حوالي 27 مليار متر مكعب، وتنفيذ 7500 كيلومتر من خطوط نقل المياه في مختلف أنحاء البلاد، إسهاماً كبيراً في الحد من آثار موجات الجفاف الأخيرة. كما ساهمت مشاريع مثل خط نقل المياه غدير في خوزستان، وخط نقل المياه همدان من سد تلوار، ونقل المياه من سد طالقان إلى محافظة البرز وطهران، في حل أزمات خطيرة.

