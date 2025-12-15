تحتل إيران المرتبة العاشرة عالميًا من حيث احتياطيات النحاس المؤكدة المكتشفة

أفادت وكالة مهر للأنباء قال رئيس مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي شهد استهلاك النحاس العالمي نموًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع من 15 مليون طن إلى 33 مليون طن سنويًا.

وتم تحديد حوالي 23 مليون طن من احتياطيات النحاس المؤكدة في البلاد، وتحتل إيران المرتبة العاشرة عالميًا، بنسبة 2.3% تقريبًا من الاحتياطيات العالمية.

يشير الإنتاج السنوي لحوالي 300 ألف طن من كاثودات النحاس إلى أن البلاد قد حققت مستوى مقبولًا من القدرات التقنية والصناعية في هذا المجال.

تنتج الشركة الوطنية للنحاس حوالي 90% من كاثودات النحاس في البلاد، ويُعد هذا التركيز والتكامل ميزةً نادرةً في بعض الصناعات الأخرى، مثل صناعة الصلب.

