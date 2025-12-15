طالبان تعلن عن اعتقال 398 شخصا بتهمة محاولة دخول إيران بطريقة غير شرعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن بيان نشرته وكالة أنباء شينخوا، أنه تم إحالة جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة بعد إجراء التحقيقات الأولية اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل حول هوية أو جنسية المعتقلين.

كما أكد البيان أن قوات حرس الحدود ستبذل قصارى جهدها لتأمين الحدود ومنع عمليات العبور غير الشرعية.

وكانت السلطات المحلية في هرات قد أعلنت في وقت سابق، الشهر الماضي، عن اعتقال نحو 400 شخص بتهمة محاولة دخول إيران بطريقة غير شرعية.

بينما يعود مئات اللاجئين الأفغان إلى بلادهم من إيران يوميًا، تشير التقارير إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين الأفغان يواصلون السفر إلى إيران بطريقة غير شرعية يوميًا بسبب الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد بعد سنوات من الحرب.

ويرى خبراء الشؤون الاجتماعية والهجرة أن نقص فرص العمل المستدامة وضعف البنية التحتية الاقتصادية في أفغانستان من أهم العوامل التي تُسهم في استمرار الهجرة غير الشرعية؛ وهي مشكلة تُسبب تحديات أمنية وإنسانية جمة لبلدي المنشأ والمقصد.

وكانت الحكومة الأفغانية الحالية قد أعلنت سابقًا أنها ستولي أولوية قصوى لمكافحة الاتجار بالبشر، وشبكات الهجرة غير الشرعية المنظمة، وعمليات عبور الحدود غير المصرح بها في برامجها الأمنية، وفي هذا الصدد، ستسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون اللازم مع الدول المجاورة، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

