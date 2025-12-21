كابول: نسعى لتعزيز الثقة مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الملا حمد الله فطرت، في هذا البيان، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في محافظة خراسان الجنوبية بالإيجابية .

وأضاف: "تعمل أفغانستان في جميع المجالات لخلق جو من الثقة بين كابول وطهران".

وجاءت هذه التصريحات عقب زيارة بزشكيان إلى محافظة خراسان الجنوبية؛ وهي زيارة، بحسب وسائل الإعلام الأفغانية، لم تكن مجرد زيارة للمحافظة، بل نُظر إليها على أنها تحمل رسائل حول تسهيل العلاقات الحدودية، وإزالة العقبات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وأفغانستان.

لطالما تأثرت العلاقات الإيرانية الأفغانية بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدها البلدان خلال العقود الماضية. وفي أعقاب التغيرات السياسية في أفغانستان، تبنت طهران نهجاً يقوم على الحفاظ على استقرار الحدود، والإدارة الواقعية للعلاقات، واستمرار التفاعلات الاقتصادية والإنسانية مع كابول. ويُعدّ طول الحدود بين البلدين، وكثافة التبادل التجاري، ووجود اللاجئين الأفغان في إيران، وقضايا العبور وأمن الحدود، من بين المحاور الرئيسية للمحادثات الثنائية.

وفي السنوات الأخيرة، أكد المسؤولون الإيرانيون مراراً وتكراراً على ضرورة توسيع التعاون مع أفغانستان، لا سيما في المناطق الحدودية.

