  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ م

طالبان: قوات حرس الحدود تمنع دخول أكثر من 530 مهاجرا أفغانيا إلى إيران

طالبان: قوات حرس الحدود تمنع دخول أكثر من 530 مهاجرا أفغانيا إلى إيران

 أعلنت قوات حرس الحدود "إسلام قلعة" في ولاية هرات أنها منعت دخول أكثر من 530 مواطنًا أفغانيًا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة غير شرعية خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قادة ومسؤولون عسكريون في فرقة الفاروق 207 التابعة لحركة طالبان، في بيان، أن حرس الحدود الأفغاني اعتقلوا أشخاصًا كانوا يحاولون دخول إيران بطريقة غير شرعية من مناطق مختلفة في مديرية "كهسان"، وأعادوهم إلى أماكن إقامتهم الأصلية.

وكانت مجموعة من 70 شخصًا قد حوصروا في الثلج والبرد القارس يوم الأربعاء، ولقي اثنان منهم حتفهما.

وأكدت مصادر حدودية أفغانية وفاة خمسة مهاجرين غير شرعيين جراء تجمدهم حتى الموت في الأيام الأخيرة، نتيجةً لظروف جوية قاسية وتساقط الثلوج في مناطق متفرقة من المدينة.

وحذر مسؤولون حكوميون أفغان بالوكالة من أن عبور الحدود بطريقة غير شرعية يُشكل مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات، وحثوا الشباب على الامتناع عن هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان مسؤولين حكوميين أفغان بالوكالة الأسبوع الماضي عن اعتقال 398 شخصاً في ولاية هرات خلال الأسبوع الماضي بتهمة محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي ودخول إيران.

وبينما يعود مئات اللاجئين الأفغان إلى بلادهم من إيران يومياً، تشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين الأفغان يواصلون السفر إلى إيران بطريقة غير شرعية يومياً بسبب الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد بعد سنوات من الحرب.

/انتهى/

رمز الخبر 1966374

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات