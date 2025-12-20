طالبان: قوات حرس الحدود تمنع دخول أكثر من 530 مهاجرا أفغانيا إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قادة ومسؤولون عسكريون في فرقة الفاروق 207 التابعة لحركة طالبان، في بيان، أن حرس الحدود الأفغاني اعتقلوا أشخاصًا كانوا يحاولون دخول إيران بطريقة غير شرعية من مناطق مختلفة في مديرية "كهسان"، وأعادوهم إلى أماكن إقامتهم الأصلية.

وكانت مجموعة من 70 شخصًا قد حوصروا في الثلج والبرد القارس يوم الأربعاء، ولقي اثنان منهم حتفهما.

وأكدت مصادر حدودية أفغانية وفاة خمسة مهاجرين غير شرعيين جراء تجمدهم حتى الموت في الأيام الأخيرة، نتيجةً لظروف جوية قاسية وتساقط الثلوج في مناطق متفرقة من المدينة.

وحذر مسؤولون حكوميون أفغان بالوكالة من أن عبور الحدود بطريقة غير شرعية يُشكل مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات، وحثوا الشباب على الامتناع عن هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان مسؤولين حكوميين أفغان بالوكالة الأسبوع الماضي عن اعتقال 398 شخصاً في ولاية هرات خلال الأسبوع الماضي بتهمة محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي ودخول إيران.

وبينما يعود مئات اللاجئين الأفغان إلى بلادهم من إيران يومياً، تشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين الأفغان يواصلون السفر إلى إيران بطريقة غير شرعية يومياً بسبب الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد بعد سنوات من الحرب.

/انتهى/