مقتل طالبين وإصابة 8 بإطلاق نار في جامعة براون الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الجامعة، في بيان، إنه لم يتم القبض على مطلق النار، وأن أمر الاحتماء في مكان آمن لا يزال ساريا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات لا تزال تبحث عن مشتبه به بعد حادث إطلاق نار في جامعة براون، بحسب الشرطة ومسؤولي الجامعة.

ولم يتم العثور على أي أسلحة في موقع إطلاق النار، لكن المحققين يعتقدون أنه تم استخدام سلاح ناري في الحادث الذي وقع في جامعة براون، وفقا لما ذكره نائب رئيس شرطة بروفيدنس، تيم أوهارا.

وفي مؤتمر صحفي عقد الليلة، قال أوهارا إن المسؤولين لا يعرفون نوع السلاح الناري المستخدم.

وأكدت إدارة الجامعة أنها تعمل على توفير الدعم النفسي للطلاب والموظفين المتأثرين بالحادث، داعية الجميع إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية.

ولم تحدد بعد السلطات عدد المصابين بدقة، فيما يتلقى المصابون العلاج في المستشفيات القريبة.

وأعربت السلطات عن أسفها العميق لهذه الحادثة، مؤكدة أنها ستواصل التحقيق لمعرفة ملابسات إطلاق النار والوقوف على الأسباب التي أدت إليه.

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ضحايا إطلاق النار في جامعة براون "أصيبوا بجروح بالغة" وأن "كل ما يمكننا فعله الآن هو الدعاء".

وأضاف ترامب: "لقد اطلعت على كافة تفاصيل حادث جامعة براون، ومدى فظاعته، وكل ما يمكننا فعله الآن هو الدعاء للضحايا ولمن أصيبوا بجروح بالغة على ما يبدو".

وجامعة براون هي جامعة بحثية خاصة من جامعات رابطة آيفي، وتعد من أقدم مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.

/انتهى/