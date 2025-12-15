عراقجي: العلاقات الإيرانية البيلاروسية ودية وقوية وخالية من المشاكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، خلال لقائه مع وزير خارجية بيلاروسيا، عن امتنانه لكرم الضيافة البيلاروسية، قائلاً: أتقدم بجزيل الشكر لكم على دعوتكم وحسن ضيافتكم.

وأضاف: على مدار العام الماضي، عقدنا اجتماعات ومحادثات منتظمة ومتواصلة، مما يدل على ديناميكية العلاقات بين البلدين.

وأكد عراقجي، مشدداً على طبيعة العلاقات الثنائية، أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيلاروسيا ودية وقوية وخالية من أي مشاكل.

وأشار وزير خارجية بلادنا، في معرض حديثه عن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين، إلى أن زيارة رئيس بيلاروسيا إلى طهران، والزيارة المقابلة التي قام بها السيد الدكتور بزشكيان إلى بيلاروسيا، تُعتبران نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاقيات مثمرة خلال زيارة الدكتور بزشكيان، ويسرني أن هذه الاتفاقيات قد دخلت الآن مرحلة التنفيذ".

وفي معرض حديثه عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال عراقجي: "كانت اللجنة الاقتصادية الإيرانية البيلاروسية المشتركة، التي عُقدت في طهران الأسبوع الماضي، ناجحة للغاية، وقد اتُخذت خطوات جيدة نحو تطوير التعاون".

وأشار إلى: "لطالما كانت هناك مشاورات وثيقة وبنّاءة بين البلدين حول القضايا الإقليمية، والمنظمات الدولية، وقضايا حقوق الإنسان".

وفي الختام، أضاف وزير خارجية بلادنا: "كان اجتماعي اليوم مع رئيس بيلاروسيا مثمرًا وإيجابيًا للغاية".

وزير خارجية بيلاروسيا: المبادرات المقترحة مع إيران ستنقل العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة

كما صرّح وزير خارجية بيلاروسيا، مكسيم ريجينكوف، خلال لقائه مع وزير خارجية ايران، السيد عباس عراقجي: "نظرًا لقصر مدة خدمتنا في وزارة الخارجية، ورغم هذه الفترة القصيرة نسبيًا، فقد ترسخت علاقات ثنائية طيبة بين البلدين".

وأضاف: "في إطار منظمات مختلفة مثل شنغهاي، ومجموعة بريكس، والأمم المتحدة، هناك برامج ومجالات تعاون متنوعة بين إيران وبيلاروسيا يجري العمل عليها باستمرار".

وفي إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع السابق، قال وزير خارجية بيلاروسيا: "يسرّني أننا اتفقنا قبل شهرين في أوغندا على زيارتكم لبيلاروسيا، واليوم نشهد تحقيق هذا الوعد".

وتابع ريجينكوف: "لقد عُقد اجتماعكم ومحادثاتكم مع رئيس بيلاروسيا في جو إيجابي وبنّاء، وتم خلال هذه المحادثات طرح مبادرات مهمة ومثيرة للاهتمام". نعرف الآن جيداً كيفية اتخاذ خطوات نحو تطوير العلاقات الثنائية.

وأعاد وزير الخارجية البيلاروسي التأكيد على نتائج اجتماع رئيسي البلدين، قائلاً: كما ذكر رئيسنا، فإن النقاط التي طُرحت خلال اجتماعي معكم تتوافق تماماً مع المواضيع التي نوقشت في المحادثة بين السيد بزشكيان والرئيس البيلاروسي.

وأكد قائلاً: إننا نشهد توجهاً متزايداً نحو التعاون في جميع المجالات، ويمكن تحقيق هذا التقدم بالاعتماد على أرقام محددة وبرامج عملية مطروحة.

وفي الختام، أعرب وزير الخارجية البيلاروسي عن أمله في أن تُضاف عناصر جديدة إلى التعاون بعد محادثات اليوم، وأن يكتسب التقدم مزيداً من الزخم، وجدد شكره العميق للجانب الإيراني.

/انتهى/