مسؤول برازيلي: مجموعة البريكس تبحث عن بديل للدولار

أفات وكالة مهر للأنباء، صرّح "سيلسو أموريم"، مستشار الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، في مقابلة مع وكالة تاس، بأن دول البريكس لا تعارض استخدام الدولار الأمريكي في التجارة العالمية، لكنها ترى ضرورة تطوير آليات بديلة للتسويات الدولية.

وأضاف: "يتساءل الكثيرون عما إذا كان سيتم التخلي عن الدولار الأمريكي أم لا. لا توجد خطة محددة في هذا الشأن. فالولايات المتحدة دولة كبيرة، واقتصادها ذو أهمية حيوية للعالم أجمع. ومع ذلك، لا يزال الخيار البديل ضروريًا".

وقال المسؤول البرازيلي: "لا تزال دول البريكس تناقش آليات الدفع الممكنة. ويستمر البعض في المطالبة بتحويل البريكس إلى التداول بالعملات الوطنية. وهذا بالفعل أحد الخيارات المطروحة، لكن جميع هذه الخطط لا تزال قيد التطوير".

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التسرّع في إنشاء عملة موحدة لدول البريكس، مؤكدًا أن الدول الأعضاء لا تملك حاليًا أي خطط لإصدار عملة مشتركة. لكن وفقًا لبوتين، ينبغي على أعضاء التكتل زيادة استخدام العملات الوطنية في عمليات التبادل الخاصة بهم.

