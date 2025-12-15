حظر مؤقت على حركة السفن في موانئ "شارك" و"كيش"

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بناءً على تحذير دائرة الأرصاد الجوية في محافظة هرمزغان، ونظرًا لتوقعات الطقس التي تشمل رياحًا شرقية، وزيادة في هطول الأمطار وارتفاع الأمواج، فضلًا عن سوء الأحوال الجوية البحرية، سيتم فرض قيود على الملاحة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025.

وبناءً على ذلك، يُحظر مرور جميع السفن من ميناءي شارك وكيش حتى إشعار آخر.

كما يُطلب من السكان والسياح، نظرًا لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج، الامتناع عن أي أنشطة بحرية والالتزام التام بإجراءات السلامة لتجنب أي حوادث محتملة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمتقدمين الاتصال على الرقم 5000401983492 للاستفسار عن الطرق البحرية المسموح بها، وللحصول على آخر المعلومات حول الأحوال الجوية وحركة السفن، وذلك عبر الاتصال بالبريد الصوتي على الرقمين 0764577 (غرب هرمزجان) و0764488 (جزيرة كيش).

