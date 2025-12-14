حظر ملاحة شامل لجميع أنواع السفن والعوامات في ميناء "غناوه"

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح عبد المحمد نادري، في معرض حديثه عن إعلان حالة التأهب البحري البرتقالية في محافظة بوشهر، قائلاً: "بناءً على هذا الإنذار، والتزاماً بإجراءات السلامة، لن تتمكن أي سفينة من الإبحار من ميناء غناوة إلى موانئ أخرى خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر".

وأضاف رئيس إدارة ميناء جنوة والشؤون البحرية: "خلال هذه الفترة، تم إبلاغ السفن الأخرى بإجراءات السلامة اللازمة، كما أن فريق إدارة الأزمات في إدارة ميناء غناوة والشؤون البحرية على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير الضرورية في حال حدوث أي طارئ".

وأكد رئيس إدارة ميناء غناوة والشؤون البحرية في ختام حديثه على ضرورة تعاون جميع العاملين في القطاع البحري مع هذا القرار، قائلاً: "إن الالتزام بإرشادات السلامة أمرٌ بالغ الأهمية لمنع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات للبحارة".

