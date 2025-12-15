  1. إيران
إنقاذ سفينة على بعد 5 أميال من ميناء "غناوة"

في إشارة إلى العطل الفني الذي أصاب سفينة خشبية على بعد خمسة أميال من ميناء غناوة، قال رئيس إدارة ميناء غناوة والشؤون البحرية: "تم تنفيذ عملية الإنقاذ بواسطة سفينة "أزادي" بنجاح".

أفادت وكالة مهر للأنباء،قال عبد المحمد نادري، في حديثه للوكالة : "تعرضت سفينة خشبية كانت تبحر من ميناء غناوة إلى دبي لعطل فني على بعد حوالي خمسة أميال من الميناء".

وأضاف رئيس إدارة ميناء غناوة والشؤون البحرية: "بعد وقوع العطل الفني، اتصل ركاب السفينة بمركز البحث والإنقاذ البحري عبر الرقم 1550 وطلبوا المساعدة، وتم إرسال سفينة الإنقاذ "آزادي" على الفور إلى الموقع".

وأضاف: "بفضل التدخل السريع لفريق الإنقاذ، تم نقل السفينة المتضررة إلى خور هدايت وإرساؤها في قناة الرسو".

وأضاف: "لحسن الحظ، جميع من كانوا على متن السفينة بصحة جيدة، وقد رست السفينة في مكان آمن".

