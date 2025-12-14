ضبط ثلاث سفن عمانية غير قانونية في مياه جاسك

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد مسعود إحساني صرّح قائلاً: "في 11 ديسمبر ، وخلال دورية بحرية مشتركة بين أسطول القاعدة البحرية ووحدة حماية الموارد، تم رصد قاربين عمانيين من طراز سامبوك ومصادرتهما على بُعد 10 أميال من رصيف كوه مبارك".

وأضاف العقيد إحساني: "أسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على ستة مشتبه بهم من جنسيات أجنبية، ومصادرة نحو 100 كيلوغرام من ثعابين البحر التي تم الحصول عليها من الصيد غير القانوني".

كما أعلن قائد وحدة حماية الموارد المائية عن ضبط قارب صيد غير قانوني بقوة 85 حصاناً في السابع من ديسمبر على بُعد ميلين من رصيف جوزي (غرب جاسك).

وشرح تفاصيل القضية قائلاً: في هذه العملية، نجح ضباط قاعدة جاسك لحماية الموارد المائية في ضبط القارب المخالف، واعتقال مشتبهين اثنين (أحدهما مواطن بنغلاديشي)، والعثور على معدات صيد مدمرة، تشمل شبكة جر، ولوحتي جر، ونحو 100 متر من الحبل، ونحو 20 كيلوغراماً من الأسماك المختلطة.

وأكد العقيد إحساني على استمرار الدوريات البحرية على مدار الساعة، وصرح قائلاً: سيتم التعامل بجدية مع مكافحة الصيد غير القانوني، والصيد بشباك الجر المدمرة، ودخول السفن الأجنبية إلى المياه الخاضعة لإدارة مصايد هرمزجان، وسيتم التعامل مع أي انتهاك دون تساهل.

