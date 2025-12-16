وزير الخارجية الايراني يصل إلى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كان في استقبال السيد عباس عراقجي لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، يوم الثلاثاء، السفير الإيراني كاظم جلالي ومسؤولون من وزارة الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي بمجموعة من المثقفين والنخب الفكرية الروسية في أول زيارة رسمية له إلى موسكو.

كما سيلتقي وزير الخارجية مساء اليوم ببعض مسؤولي مجلس الدوما (المجلس التشريعي) ومجلس الاتحاد (المجلس الأعلى)، وهما المجلسان البرلمانيان في روسيا.

في هذا الاجتماع، الذي يستضيفه ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، سيعقد عراقجي لقاءً مع رؤساء اللجان ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية مع إيران في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، بهدف تطوير العلاقات الثنائية.

كما سيعقد عراقجي لقاءً مع مديري المؤسسات ودبلوماسيي السفارة الإيرانية. وسيزور وزير الخارجية أيضًا جامعة إمغيمو (جامعة وزارة الخارجية الروسية للعلاقات الدولية) يوم الأربعاء، حيث سيلقي كلمة أمام أساتذة وطلاب الجامعة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، سيلتقي عراقجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة رسمية إلى موسكو بعد ظهر يوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا.

وجاء في البيان: سيناقش عراقجي ولافروف بالتفصيل القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك قضية البرنامج النووي الإيراني، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

