خضريان: حادثة سيدني قد تكون محاولة لتصوير الصهاينة على أنهم مضطهدون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان علي خضريان، ردًا على الهجوم العنيف الأخير في سيدني بأستراليا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وصرح قائلاً: بغض النظر عن الجهة التي نفذت هذا العمل الإرهابي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين أي عمل إرهابي في أي مكان في العالم، ولا يهم إن كان هذا العمل ضد المسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

وتابع: من هذا المنظور، لا فرق لدينا، وموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح وهو إدانة جميع الأعمال الإرهابية. وعليه، فإن الحادثة التي وقعت في سيدني بأستراليا والتي استهدفت اليهود مدانة بشكل قاطع.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: في الوقت نفسه، أعتقد أن هناك توجهاً عالمياً يسعى إلى إضفاء الشرعية على أعمال الصهاينة في قتل المسلمين من خلال إبقاء الأعمال المعادية للسامية حية؛ ومن هذا المنطلق، فإن هذا الحادث يثير الشكوك في نظري.

وفي إشارة إلى ردود الفعل الدولية عقب هذا الحادث، قال: ينبغي على من يدينون هذا الحادث في العالم أن يدينوا أيضاً قتل المسلمين في غزة، وفي مختلف أنحاء العالم، وفي جنوب لبنان، حتى لا تحمل هذه الإدانات أي دلالات دينية أو عرقية؛ تماماً كما تفعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذا، لا ينبغي تصنيف حقوق الإنسان أو تقييمها، ومن الضروري الحداد على جميع البشر.

وأضاف خضريان: أطرح أيضاً احتمالاً آخر؛ كما ارتكبت جماعات إرهابية ناشطة في منطقة غرب آسيا خلال السنوات الأخيرة، في كل من العراق وسوريا، تحت مسمى داعش وجماعات أخرى، جرائم قتل جماعي وأعمالاً إرهابية، وكُشف لاحقاً عن تورط الحركات الصهيونية وأجهزة الاستخبارات الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، بدورٍ كبير في هذه الأعمال، أعتقد أن أجهزة الأمن والاستخبارات الغربية، إلى جانب الصهاينة، كان لها دور في هذا الحادث.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الأعمال قد يكون خلق نوع من التشويه العالمي للصهاينة؛ تشويهٌ يسعون من خلاله إلى التغطية على الجرائم التي ارتكبوها ضد المسلمين وشعوب المنطقة، ولا سيما أطفال ونساء غزة المضطهدين، خلال السنوات الأخيرة.

وأكد ممثل أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: "انطباعي هو أنه إذا ما أولت الحكومة الأسترالية مزيداً من العناية والجدية لدراسة الجوانب الاستخباراتية والأمنية لهذا الحادث، فمن المرجح أن تصل إلى هذه النتائج؛ وأوصي بعدم إغفال هذا البُعد من القصة".

