١٦‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٥:٥٨ م

حماس: الفلسطينيون سيتولّون أمن قطاع غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط

صرّح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، بأنّ الفلسطينيين سيتولّون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بدران، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحّد بشأن الوجود الأجنبي في قطاع غزة، موضحاً أنّ الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محدّداً بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط.

وأضاف: أنّ الفلسطينيين سيقومون بإدارة قطاع غزة بشكلٍ مستقل، بالتعاون مع لجنة خبراء، بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشدداً على أنّ القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب.

وفي السياق، أشار بدران إلى أنّ الحركة تُفضّل أن تضمّ القوة الدولية دولاً صديقة للشعب الفلسطيني، معتبراً أنّه من الصعب تصوّر مشاركة دول دعمت الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة.

ولفت في الوقت نفسه إلى أنّه بات واضحاً عملياً عدم وجود دولة مستعدة للمشاركة الحقيقية، في ظل إدراك الجميع صعوبة الوضع، مضيفاً: "بالطبع، لا أحد يرغب في مواجهة الفلسطينيين".

