وزير خارجية العراق: إيران لا تسعى للحرب لكنها تستعد لأي "هجوم محتمل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف وزير الخارجية العراقي في تصريح نقلته، اليوم الثلاثاء قناتا "العربية" و"الحدث"، أن "التهديدات الإسرائيلية في العراق لا تزال قائمة"، مشيراً إلى أن البلاد تعد "أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوتر الإقليمي".

وأضاف حسين، أن "العراق يتواصل مع سوريا بشكل مستمر، نظراً للجوار المشترك والتجربة مع الإرهاب"؛ مؤكداً عدم تدخل بغداد في الشأن السوري، لافتاً إلى أن العلاقة مع دمشق واضحة.

وحول الوضع الداخلي، قال وزير الخارجية العراقي : إن الحوارات داخل المكونات لم تصل بعد إلى تفاهمات نهائية لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث.

وحول رفض واشنطن مشاركة ما وصفته بـ "الفصائل المسلحة" في تشكيل الحكومة العراقية اكد على، أن "الفصائل العراقية باتت ممثلة في البرلمان وهي تلعب حالياً دوراً مهماً فيه.. والنقاش بملف الفصائل يخص الكيانات العراقية فقط".