قائد الثورة يمنح الشهيد باقري رتبة فريق أول

وأفادت وكالة أنباء مهر للأنباء، انه قام اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، نيابةً عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة منزل عائلة الشهيد الفريق أول باقري، ومنح رتبة فريق أول للشهيد الجليل لزوجته وبناته الكريمات، والتقى بهم، وأشاد بذكرى هذا القائد الجليل والبارع.

أكد اللواء موسوي أن الشهيد باقري كان رمزًا للمعرفة والسلطة وبعد النظر والولاء لمبادئ الثورة، وشخصية محبوبة ومحترمة بين جميع أفراد القوات المسلحة. وصرح قائلاً: "لقد حظيت بشرف الخدمة إلى جانبه في منصبه لفترة من الزمن، واستفدت من شخصيته وحكمته وروحه الاستراتيجية".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة أن فكر الشهيد باقري الثاقب ونظرته المستقبلية أصبحا من الركائز الأساسية لتقدم القوات المسلحة اليوم، قائلاً: "سيستمر درب هذا الشهيد العزيز ومدرسته بقوة وتماسك ودون انقطاع، وبإذن الله، سنواصل، بالاعتماد على إرثه الفكري والعملي، مسيرة التميز والردع الذكي للبلاد بثبات أكبر".

وأكد قائلاً: "إن الرصيد الذي تركه الشهيد باقري في المجالات العملياتية والفكرية والتنظيمية يُعد جزءًا من بنية الأمن المستدام للبلاد، واستمراره واجب وطني واستراتيجي علينا جميعًا".

