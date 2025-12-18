امريكا تفرض عقوبات جديدة على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران.

وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات ستستهدف 29 سفينة تحمل منتجات نفطية إيرانية، بدعوى زيادة الضغط على الأسطول الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقًا عقوبات جديدة على شبكة النفط الإيرانية بذريعة دعم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تماشيًا مع ما يُسمى بسياسة الضغط القصوى التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب. وقد فشلت هذه السياسة حتى الآن في تحقيق أهداف ترامب المتعجرفة والمتسلطة.